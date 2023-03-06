Генштаб: Росія хоче поповнити втрати, в Донецьку уточнюють дані офіцерів запасу віком до 65 років

Російські військові намагаються поповнити свої втрати, зокрема, в окупованому Донецьку уточнюють дані офіцерів запасу віком до 65 років, заявив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Генштабу, в готелі «Донбас» міста Кадіївка в окупованій Луганській області працює військово-лікарська комісія, робота якої спрямована на «визнання придатними поранених військовослужбовців 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю».

«Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи», – зауважили в Генштабі.

У командуванні наголосили, що Росія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському напрямках.

«Протягом доби противник завдав 42 авіаційних і 5 ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БпЛА типу «Шахед-136», 9 з яких було збито. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, де, за повідомленням персслужби голови держави, було погоджено продовжувати оборону Бахмуту Донецької області.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 6 березня Росія втратила у війні проти України близько 153 770 своїх військових.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.