В «Укренерго» повідомили, де діють обмеження і можливе аварійне вимкнення світла

В Україні працюють усі види електростанцій, а виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, повідомили в НЕК «Укренерго». Водночас там наголосили, що тривають роботи з відновлення роботи електростанцій, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак російських військ і через це в низці регіонів можливі обмеження.

«Все ще існують мережеві обмеження у Житомирській і Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня. При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень. Також для усунення ризику перевантаження обладнання у Києві та Київській області можливі аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання до областей не доводили, кажуть у компанії.

Там додали, що складною залишається ситуація у прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини і регіонах вздовж лінії фронту, де «ворог постійними артобстрілами пошкоджує розподільчі мережі».

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.