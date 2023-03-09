«Укренерго»: найскладніша ситуація з енергопостачанням – на Харківщині й Житомирщині

У Житомирській і Харківській областях ситуація з енергопостачанням станом на вечір 9 березня залишається найскладнішою, повідомила компанія «Укренерго».

«На Житомирщині вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній і в розподільчих мережах. На спільній нараді… було розроблено план усунення наслідків руйнувань та аварії в області, напрацьовані резервні схеми заживлення споживачів», – йдеться в повідомленні.

Водночас в «Укренерго» зауважили, що ситуація з енергоживленням в області – «все ще хитка».

«Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти «Укренерго» в Житомирській області. Всього за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було шість влучань ракет та три БПЛА. Зважаючи на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Водночас ми будемо робити все можливе, щоб скоротити цей термін», – заявили у компанії.

Там додали, що для забезпечення живлення в області впроваджують графік планових вимкнень, які застосовуватиме оператор системи розподілу АТ «Житомиробленерго».

Щодо Харківщини, то роботи з відновлення живлення там також тривають, повідомили в «Укренерго».

«Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що на Одещині запроваджені планові графіки відключень, а в дніпровському регіоні мережевих обмежень немає.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Влада повідомила про влучання по житлових будинках і об’єктах інфраструктури в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

Міністерство оборони Росії назвало цей ракетний обстріл України «масованим ударом відплати» за «теракт» у Брянській області РФ 2 березня.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.