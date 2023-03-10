Електропостачання на Одещині відновили, у Києві скасували стабілізаційні відключення – «ДТЕК»

У Києві відновили постачання електроенергії всіх жителів, повідомляє компанія «ДТЕК» 10 березня.

«О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються», – йдеться в заяві.

Крім того, за даними компанії, її співробітники вночі полагодили високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. На ранок «енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області».

Водночас «ДТЕК» попереджає, що близько 17 години в Суворовському районі Одеської області проводитимуться планові роботи, на час яких жителі району не матимуть світла. Також на Одещині можливі стабілізаційні відключення у години пікових навантажень.

Читайте також: В «Укренерго» повідомили, де наразі найскладніша ситуація з електрикою через учорашній обстріл військ РФ

Раніше компанія «ДТЕК» повідомила, що в столиці скасовані екстрені відключення світла, натомість вони ще діяли 9 березня в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.