Кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Кривому Розі зросла до 13

Кількість жертв ракетного удару, який російські війська завдали в ніч на 13 червня по багатоповерхівці в Кривому Розі Дніпропетровської області, зросла до 13-ти, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, черговою жертвою російського обстрілу став 38-річний чоловік, який помер від опіків у одній із міських лікарень. Він працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу.

Раніше було відомо про 12 загиблих, 28 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вілкул повідомляв, що всього по місту було випущено шість ракет, було п’ять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

Уночі 15 червня російські військові вдруге за кілька днів здійснили ракетну атаку Кривого Рогу. Цього разу вони поцілили по двох промислових підприємствах, поранено одного чоловіка.