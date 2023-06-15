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Новини | Суспільство

Кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Кривому Розі зросла до 13

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. По місту було випущено шість ракет. Влучило і в багатоквартирний будинок

Кількість жертв ракетного удару, який російські війська завдали в ніч на 13 червня по багатоповерхівці в Кривому Розі Дніпропетровської області, зросла до 13-ти, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, черговою жертвою російського обстрілу став 38-річний чоловік, який помер від опіків у одній із міських лікарень. Він працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу.

Раніше було відомо про 12 загиблих, 28 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вілкул повідомляв, що всього по місту було випущено шість ракет, було п’ять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

Уночі 15 червня російські військові вдруге за кілька днів здійснили ракетну атаку Кривого Рогу. Цього разу вони поцілили по двох промислових підприємствах, поранено одного чоловіка.

Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі

11 людей загинули та 28 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару Росії по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 13 червня, повідомила місцева влада. Зокрема у п’ятиповерховому житловому будинку в результаті атаки загинуло четверо людей.

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