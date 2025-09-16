Доступність посилання

Cправа про смертельне ДТП в Києві: суд продовжив перебування під вартою для експрацівника прокуратури

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року.

Підозрюваний обвинувачення не коментував.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто очолив групу прокурорів у цій справі. Як пояснював раніше генпрокурор, він зробив це для того, щоб «ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генерального прокурора». За його словами, прокурори будуть добиватися максимального покарання для Андрія Молочного.

За даними слідства, 19 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі столиці Андрій Молочний збив жінку. Він намагався втекти з місця події. Постраждала 20 липня померла в лікарні. Результат обстеження показав, що в крові Молочного було 1,77 проміле алкоголю (в межах норми – показник 0,2 проміле).

Молочному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

