Офіс генпрокурора: «воєнкора» із Сімферополя заочно ув’язнили на 12 років за держзраду

Суд виніс заочний вирок російському «воєнкору» з окупованого Сімферополя, відомому під псевдонімом LeX, повідомляє Офіс генерального прокурора 9 вересня.

За повідомленням, провину в суді довели прокурори Херсонської обласної прокуратури. Його засудили за державну зраду, колабораціонізм і виправдовування збройної агресії Росії проти України. Суд призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що в травні 2022 року чоловік прибув до тоді окупованого Херсона як військовий кореспондент російського пропагандистського ресурсу.

«Він організував проєкт «Вулиці Херсона», спрямований на прославляння окупаційної влади та підрив проукраїнських настроїв. У межах проєкту він публічно знищував українську символіку, закликав підтримувати окупантів і поширював антиукраїнські наративи через Telegram-канали та сайти, контрольовані ворогом», – заявляє прокуратура.

Відомство уточнює, що вирок наразі заочний, виконання покарання почнеться з моменту затримання засудженого.

Імені фігуранта прокуратура не називає, його позиція щодо вироку невідома.

Видання «Центр журналістських розслідувань» заявляє, що йдеться про воєнного кореспондента російської армії, вихідця із Сімферополя Олександра Турчіна. За даними видання, у вересні 2024 року Турчін мобілізувався до російських військ, де служить досі.