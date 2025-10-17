У Генштабі повідомили про «певні успіхи» у відновленні контролю над територією в Запорізькій області

Ситуація в районах ведення бойових дій залишається складною, але російські війська не володіють стратегічною ініціативою у повній мірі й ціною «величезних втрат» мають «незначні просування» на окремих ділянках фронту, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога і продовжують руйнувати й подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі й озброєнні», – написав він у фейсбуці 17 жовтня.

Сирський нагадав, що на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції.

«Також наші підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків», – повідомив головнокомандувач ЗСУ, не наводячи деталей.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень, найбільше російських атак – 55 – було на Покровському напрямку.

Крім того, за даними командування, на Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка і в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки, а на Олександрівському напрямку – відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград і Новогригорівка.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках, повідомили в Генштабі.

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року. Зазначають, що це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.