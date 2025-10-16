Після Покровська будуть Харків, Дніпро і Запоріжжя?

Україна та Росія одночасно атакують на Добропільському виступі – зона російського прориву уся «порізана» українськими контранступами, але противник тримається за неї, періодично досягає просувань та навіть – що рідкість для сучасної війни – кидає у бій бронетехніку.

Порожніє Добропілля – місто, що були жвавим тилом ще кілька місяців тому. Коли на нього відбувся перший масований наліт FPV у липні, люди спокійно сиділи у кафе в центрі, а вже сьогодні – на вулицях нікого немає і майже нічого не працює, їздити доводиться, «обшившись» антидронними сітками.

В адміністративний центр Донецької області – Краматорськ – уперше залетів FPV на оптоволокні, а важливий шлях звідси на Харківщину – вже регулярно перебуває під ударами дронів.

Фронт все ближче до Костянтинівки, Лиману і Сіверська. У термінології Генштабу вперше з’явився «Слов’янський напрям». А на цій агломерації – і закінчується Донецька область.

Ідуть бої в міській смузі Куп’янська, звільненого від російської окупації восени 2022-го, а на півдні агресор нищить і захоплює села Дніпропетровщини після того, як «продавив» адмінмежу Донецької області.





Проте, якщо дивитися на фронт в іншому масштабі – армія РФ за 2025 рік завоювала 0,4% території України. Навіть керівник Кремля Путін на нараді з військовими 7 жовтня оцінив захоплені за 2025 рік площі у менше, ніж 1% території України – при тому, що він заявив, що вдалося захопити на 2 тисячі квадратних кілометрів більше, аніж рахують аналітики проєкту DeepState.

На Новопавлівському напрямку, де останнім часом просування Росії найбільш загрозливі, її армія після окупації Великої Новосілки (січень 2025) пройшла по прямій 30 кілометрів у полях. А на фронтах, де справи у РФ йдуть гірше, просування вимірюються кількома кілометрами за рік.

Чи швидко просувається армія Росії на фронті?

Чи варто перейматися жителям Дніпра, Харкова, Сум, Запоріжжя – чи навіть Києва – що фронт наблизиться до них?

І як РФ намагається підірвати настрої в тилу України – щоб вплинути на фронт?

Тему обговорюють:

Роман Погорілий – співзасновник і аналітик моніторингового проєкту DeepState;

– співзасновник і аналітик моніторингового проєкту DeepState; Олександр Саєнко – військовий аналітик, полковник, екс-командир 67-ї ОМБр (2022-23 рр.);

– військовий аналітик, полковник, екс-командир 67-ї ОМБр (2022-23 рр.); Кирило Беркаль «Кірт» – заступник командира Третього армійського корпусу;

– заступник командира Третього армійського корпусу; Ігор Соловей – керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

