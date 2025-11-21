В Радбезі ООН Україна заявила про готовність працювати над мирним планом і окреслила свої «червоні лінії»

Україна в Раді Безпеки ООН заявила про готовність працювати над американським мирним планом врегулювання війни, проте наголосила на незмінності позиції щодо своїх територій та суверенітету.

«Хоча Україна готова брати участь у значущих переговорах для того, щоб покласти край цій війні, наші «червоні лінії» є чіткими та незмінними. Ми ніколи не визнаємо офіційно чи іншим чином тимчасово окуповані українські території як російські», – заявила в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Вона зазначила, що Україна не приймає обмежень щодо свого права на самооборону або щодо чисельності Збройних сил, а також не погодиться на будь-які посягання на суверенітет, зокрема на право обирати, до якого альянсу приєднатися.

Гайовишин також додала, що Україна «не винагороджуватиме геноцидні наміри, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою».

Також вона зазначила, що для миру необхідно посилити підтримку України.

«Зміцнення оборонних можливостей України – це не ескалація, а єдиний спосіб змусити Росію до конструктивної участі в міжнародних миротворчих зусиллях», – заявила Гайовишин.

Це засідання Радбезу ООН відбулося після атаки РФ по Тернополю, внаслідок якої загинули щонайменше 28 людей.

Цього тижня медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Згодом Білий дім заявив, що представники адміністрації Трампа раніше вже обговорювали план мирної угоди з представниками Києва. Зокрема, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф мали зустрічі з «деякими українцями». Речниця Білого дому не уточнила, хто саме це був.

Точні умови мирної пропозиції, розробленої США, незрозумілі, оскільки офіційно документ не публікували. За повідомленнями The Financial Times, Reuters і Axios, мирний план США закликає Київ відмовитися від частини своєї території й озброєння, скоротити чисельність своїх Збройних сил і погодитися на скорочення військової допомоги США, необхідної для боротьби з російськими силами. Крім того, передбачається, що жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю. Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.



