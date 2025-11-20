ДСНС: кількість загиблих у Тернополі через російську атаку зросла до 27

У Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару напередодні – рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 20 листопада.

«Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 27 людей, з них 3 дитини. 94 людини постраждали, з них 18 дітей», – йдеться в заяві ДСНС.

Служба додає, що на місці удару розібрали близько 950 квадратних метрів залізобетонних конструкцій та вивезли 460 тонн будівельного сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський сьогодні повдіомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.



Кількість осіб, доля яких через удар по Тернополю залишалася невідомою, 20 листопада зменшилася до 14 – шестеро людей повідомили про своє місце перебування й перебувають у безпеці.

Раніше було відомо про 26 загиблих цивільних у Тернополі, серед яких три дитини, серед десятків травмованих – 18 дітей. За даними ДСНС, вдалося врятувати 46 людей, серед них сімох дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

У Тернополі було влучання в житлові будинки, зокрема в одній із багатоповерхівок зруйновані поверхи з 3-го по 9-й.



