Удар Росії по Тернополю: з-під завалів будинку дістали живим хлопця

У Тернополі під завалами знайшли живим 20-річного хлопця, з яким тримали контакт рятувальники – про це кореспондентці Радіо Свобода повідомили в місцевій поліції.

Раніше брат 20-річного Богдана Андрій розповів Радіо Свобода, що від квартири родини лишився лише балкон.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що хлопець приблизно 20 років перебуває в контакті з рятувальниками.

За словами Клименка, до лікарень доставили понад 70 людей, з них 47 було госпіталізовані. Серед постраждалих – 17 дітей.





Тривалість робіт з розбору завалів оцінюється до двох діб.

Раніше ДСНС повідомила, що кількість загиблих у Тернополі зросла до 25 людей, серед них троє дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

