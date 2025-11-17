ОВА: у Балаклії зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ

У Балаклії зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, по допомогу медків звернулися ще четверо людей: 71-річний, 33-річний і 34-річний чоловіки та 39-річна жінка.

«У них – вибухові поранення. Літнього чоловіка госпіталізували, решта троє продовжать лікування амбулаторно», – написав він у телеграмі.

Загалом на цей час відомо про 15 постраждалих, серед яких є троє дітей, і трьох загиблих.

Вночі сили РФ завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині. Заданими ДСНС, влучання ракет було в район щільної забудови житлового кварталу. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, автівки, пошкоджені 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок. Місцева влада не уточнює, яким типом ракет війська РФ завдали удару, але у Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що противник вночі атакував двома «Іскандерами», є влучання ракет у двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.