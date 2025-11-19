Число загиблих у Тернополі сягнуло 25, серед них троє дітей – ДСНС

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 25 людей, серед них троє дітей, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Ще 73 людини, серед яких 15 дітей, постраждали внаслідок ранкового удару російських військових 19 листопада.

«Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям», – ідеться в повідомленні рятувальників.

У Тернополі внаслідок ранкового удару є влучання в житлові будинки. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. У місті пошкоджені дві житлові дев’ятиповерхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.