Федоров: 5 людей у Запоріжжі загинули через російський удар

Російська армія атакувала Запоріжжя, є загиблі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров увечері 20 листопада

Спершу він повідомив про двох загиблих і двох поранених внаслідок удару. Згодом кількість зросла до п’ятьох загиблих і трьох поранених.

«Всі служби на місцях. Оперативно надається допомога людям», – додав голова області.





Раніше Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області та обласному центрі під час загрози застосування керованих авіаційних бомб.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







