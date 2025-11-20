ООН: склад Всесвітньої продовольчої програми пошкоджений через удар РФ у Дніпрі

Склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі зазнав пошкоджень під час російського удару по місту, повідомили в організації.

За повідомленням, це сталося ввечері 19 листопада, ніхто не постраждав.

«Унаслідок обстрілу знищені щонайменше 10 000 продуктових наборів, призначених для підтримки цивільного населення біля лінії фронту. Також пошкоджено харчові продукти, що зберігалися на складі і ще не були упаковані в продуктові набори. ВПП продовжує оцінювати масштаби збитків», – йдеться в повідомленні.

За даними організації, за останні 18 місяців склади і транспортні засоби Всесвітньої продовольчої програми ООН і її партнерів були уражені понад 60 разів. В ООН наголосили, що напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом.

«Усі продуктові набори, заплановані для роздачі у листопаді, вже відправлені на склади наших партнерів – видача продуктових наборів відбуватимуться за планом», – додали в організації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.