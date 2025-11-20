У Херсоні внаслідок удару дрона загинув чоловік – ОВА

У Херсоні внаслідок удару російського дрона загинув чоловік, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона через атаку російського дрона. Учора під ворожий удар у Дніпровському районі потрапив чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

Крім того, за даними ОВА, протягом доби 19 листопада внаслідок російських ударів були поранені шестеро людей. Вранці 20 листопада в ОВА повідомили, що через російський обстріл Корабельного району Херсона також постраждала 17-річна дівчина: російський снаряд вдарив у будинок, в якому вона перебувала.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.