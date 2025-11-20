МАГАТЕ: 4 з 9 реакторів АЕС України знизили потужність після атак РФ

Три діючі українські атомні електростанції (Хмельницька, Рівненська і Південноукраїнська) змушені були зменшити свою потужність на тлі російських ударів по об’єктах енергетики України, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

В опублікованому 19 листопада повідомленні МАГАТЕ наголошує, що нестабільна ситуація з ядерною безпекою була підкреслена того дня на трьох АЕС України: чотири з дев’яти реакторів знизили потужність після російських атак, «які ще більше дестабілізували електромережу».

Як наголошують у МАГАТЕ, дві з електростанцій – Хмельницька і Рівненська – знизили виробництво електроенергії в результаті воєнних дій раніше цього місяця, а 19 листопада обидві станції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Команди МАГАТЕ, що базувалися на цих двох об’єктах, також були змушені шукати укриття під час ранкової тривоги через повітряну тривогу, кажуть в агентстві.

Тим часом, Південноукраїнська АЕС, за даними агентства, також втратила зв’язок з високовольтною лінією електропередач, а адміністрація станції повідомила про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від місця розташування АЕС.

«Запорізька атомна електростанція – не єдина, що постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на електромережу по всій Україні», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на засіданні Ради директорів агентства.

В агентстві додали, що 19 листопада було відновлене підключення Запорізької атомної електростанції до основної лінії електропередачі, «що є важливим кроком для забезпечення ядерної безпеки на об’єкті», «однак загальна ситуація залишається нестабільною на тлі продовження військового конфлікту».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.