МАГАТЕ: дві атомні електростанції в Україні знизили потужність після російських атак

«Експерти Агентства, за допомогою спеціальних експертних місій, продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій»
Дві українські атомні електростанції протягом останніх 10 днів працюють на зниженій потужності після пошкоджень електричної підстанції внаслідок «військового нападу», заявляє Міжнародне агентство з атомної енергії 17 листопада з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі.

МАГАТЕ зазначає, що підстанції є «критично важливими вузлами» в електричній мережі країни, які забезпечують живлення атомних електростанцій.

«Після останніх військових дій, спрямованих проти підстанції, в ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередач напругою 750 кіловольт (кВ). Крім того, оператор мережі наказав зменшити виробництво електроенергії деякими реакторами», – йдеться в повідомленні.


Агентство уточнює, що одну з уражених ліній відновили, проте інша залишається несправною. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора енергомережі.

«Надійне зовнішнє електропостачання життєво важливе для підтримки та функціонування функцій ядерної безпеки. З цією метою експерти Агентства, за допомогою спеціальних експертних місій, продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту», – йдеться в коментарі Ґроссі.

Росія завдала чергової масованої атаки вночі проти 8 листопада. Згодом голова МЗС України Андрій Сибіга вказав на те, що РФ знову спрямовувала удари на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.


