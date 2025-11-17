МАГАТЕ: дві атомні електростанції в Україні знизили потужність після російських атак

Дві українські атомні електростанції протягом останніх 10 днів працюють на зниженій потужності після пошкоджень електричної підстанції внаслідок «військового нападу», заявляє Міжнародне агентство з атомної енергії 17 листопада з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі.

МАГАТЕ зазначає, що підстанції є «критично важливими вузлами» в електричній мережі країни, які забезпечують живлення атомних електростанцій.

«Після останніх військових дій, спрямованих проти підстанції, в ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередач напругою 750 кіловольт (кВ). Крім того, оператор мережі наказав зменшити виробництво електроенергії деякими реакторами», – йдеться в повідомленні.





Агентство уточнює, що одну з уражених ліній відновили, проте інша залишається несправною. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора енергомережі.

«Надійне зовнішнє електропостачання життєво важливе для підтримки та функціонування функцій ядерної безпеки. З цією метою експерти Агентства, за допомогою спеціальних експертних місій, продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту», – йдеться в коментарі Ґроссі.

Росія завдала чергової масованої атаки вночі проти 8 листопада. Згодом голова МЗС України Андрій Сибіга вказав на те, що РФ знову спрямовувала удари на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.



