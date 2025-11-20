ОВА: через російські атаки загинула жителька Дніпропетровщини, є поранений

Російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області, заявив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 20 листопада.

За його даними, в Дніпрі внаслідок атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.

Нікопольський район зазнавав ударів артилерією та FPV-дронами, пошкоджені два приватних будинки.

У Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атак безпілотниками постраждав 33-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані, заявив Гайваненко. У громаді понівечена інфраструктура.

«Атакував противник і Покровську громаду, що на Синельниківщині. Застосував КАБи. На жаль, загинула 85-річна жінка. Співчуття рідним та близьким», – повідомив голова області.

У громаді також виникла пожежа, пошкоджені близько 10 приватних будинків, магазин, авто, газогін і лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



