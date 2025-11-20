Доступність посилання

ОВА: через російські атаки загинула жителька Дніпропетровщини, є поранений

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілів Синельниківського району Дніпропетровщини, жовтень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілів Синельниківського району Дніпропетровщини, жовтень 2025 року

Російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області, заявив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 20 листопада.

За його даними, в Дніпрі внаслідок атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.

Нікопольський район зазнавав ударів артилерією та FPV-дронами, пошкоджені два приватних будинки.

У Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атак безпілотниками постраждав 33-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані, заявив Гайваненко. У громаді понівечена інфраструктура.

«Атакував противник і Покровську громаду, що на Синельниківщині. Застосував КАБи. На жаль, загинула 85-річна жінка. Співчуття рідним та близьким», – повідомив голова області.

У громаді також виникла пожежа, пошкоджені близько 10 приватних будинків, магазин, авто, газогін і лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)
FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)
