ЗСУ: сили ППО знешкодили 106 із 136 БпЛА, якими вночі війська РФ атакували Україну

Протиповітряна оборона знешкодила 106 російських БпЛА, якими вночі війська РФ атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Українські військові зафіксували влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.



Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька російських БпЛА.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 листопада (з 18:00 19 листопада) противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.