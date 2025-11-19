Харків зазнав масованої атаки дронами, постраждали 32 людини – ОВА

Російські війська дронами масовано атакували Харків, постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, шестеро з постраждалих госпіталізовані, із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких є троє дітей.

«Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет», – написав він у телеграмі.



За попередньою інформацією, війська РФ спрямували 19 БпЛА типу «Герань-2» по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



