Кошта після зустрічі лідерів країн ЄС заявив про «новий імпульс» у мирних переговорах

Лідери 27 країн Європейського Союзу на зустрічі 24 листопада підбили підсумки останніх подій щодо «зусиль, спрямованих на досягнення миру в Україні» – про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Зустріч пройшла за участі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

«Мирні переговори отримали новий імпульс. Вчорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями ЄС та представниками Європи ознаменувала значний прогрес», – заявив Кошта.

За його словами, представники США та України повідомили лідерам Євросоюзу про конструктивні дискусії та прогрес щодо кількох питань:

«Ми вітаємо цей крок вперед. Деякі питання ще потребують вирішення, але напрямок позитивний. Ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського та Трампа та їхніх команд».





Голова Євроради вказав на те, що окремі питання безпосередньо стосуються блоку (зокрема, щодо санкцій, розширення чи заблокованих активів) і вимагають повної участі та рішень із боку ЄС.

Він висловив готовність продовжувати підтримувати цей процес, тісно співпрацюючи в рамках Європейського Союзу та в координації з Україною, Сполученими Штатами та НАТО.

«Зараз важливо, щоб ми рухалися вперед як партнери, об’єднані нашою спільною метою: зупинити цю війну, зупинити вбивства людей та зупинити цю війну агресії проти України, а також забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу. ЄС готовий продовжувати надавати президенту Зеленському всю необхідну підтримку – дипломатичну, військову, економічну», – додав Кошта.

Він сказав, що це стосується й фінансової підтримки України, і анонсував виконання зобов’язань блоку на грудневому засіданні Європейської Ради.

На завершення Кошта заявив, що мир не може бути тимчасовим перемир’ям і має стати «довгостроковим рішенням».

Фон дер Ляєн, своєю чергою наголосила на необхідності поважати територію й суверенітет України, підкреслюючи, що лише в Києві можуть ухвалювати рішення щодо чисельності своєї армії.

«Вибір їхньої долі – в їхніх власних руках… Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. Роблячи це, ми повинні залишатися єдиними та продовжувати ставити найкращі інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту, зараз і в майбутньому», – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що робота продовжиться завтра, 25 листопада, в межах «Коаліції охочих».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову, зокрема, з лідером Європейської ради для координації дій. Він зазначив, що поінформував Кошту про вчорашні зустрічі радників у Женеві, «позиції сторін, перебіг перемовин і головні пріоритети».

23 листопада в Женеві відбулися переговори щодо запропонованого США мирного плану для України. За підсумками переговорів США й Україна оприлюднили спільну заяву, вказавши на «суттєвий прогрес», а також на те, що рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована», й остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють. Сам Трамп після переговорів у Женеві припустив, що «щось хороше» може відбуватися у врегулюванні війни Росії проти України.







