Кошта поговорив із Зеленським перед зустріччю лідерів ЄС щодо мирних зусиль

Голова Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову із президентом України – про це він повідомив 24 листопада.

Він вказав на те, що розмова передувала зустрічі лідерів Європейського Союзу.

«Поговорив із Володимиром Зеленським перед неформальною зустріччю лідерів ЄС щодо мирних зусиль для України, щоб отримати його оцінку ситуації», – заявив Кошта.





Він додав, що об’єднана й скоординована позиція ЄС є ключовою для «забезпечення хорошого результату мирних переговорів – для України та Європи».

Європейські й африканські лідери зустрічаються в Анголі 24 листопада на економічному саміті, і очікується, що війна Росії проти України буде терміновою темою обговорення серед лідерів ЄС.

У Женеві 23 листопада пройшли переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо того тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

Президент України Володимир Зеленський підбив перші підсумки перемовин у Женеві і підкреслив, що «план Трампа може врахувати критичні для України елементи».

Водночас президент США Дональд Трамп на тлі перемовин у Женеві різко висловився на адресу влади України та знову поклав відповідальність за війну на свого попередника Джо Байдена. На дану заяву відреагував український лідер наголосивши, що Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, яка, починаючи з «Джавелінів», рятує життя українців.

Критики плану в США й інших країнах вважають, що він вигідний Росії. Представники адміністрації США відкидають таке трактування, заявляючи, що план заснований на реаліях, передбачає збереження суверенітету України і гарантії безпеки для неї.



22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Перед цим Трамп казав, що наступний четвер, 27 листопада, – це крайній термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачає, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану і повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ і Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це привело до гідного закінчення війни».

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».



