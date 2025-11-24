Доступність посилання

Генсекретар НАТО вперше прокоментував мирний план Трампа: «є хороші елементи»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
28 пунктів плану США допомогли зблизити позиції України та Сполучених Штатів, але деякі елементи цього плану потрібно «ретельно продумати». Так генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував мирний план, довкола якого зараз тривають переговори.

«Звісно, попереду ще багато роботи, але вчорашня зустріч української й американської команд була дуже успішною. А вона базувалася на цьому плані. Не буду аналізувати кожен його рядок. Та, вочевидь, як основа, він виконав учора свою мету – спонукати дві сторони до справжнього діалогу», – заявив Марк Рютте.

Генеральний секретар альянсу відмовився розкривати подробиці переговорів у Женеві – «не буде корисним із мого боку коментувати кожен пункт, доки вони це обговорюють».

«Звичайно, ці переговори ще не є завершеними. Американці та українці вестимуть їх далі. Але нам усім зрозуміло одне, – і тут я б дотримувався бачення американського президента, – яка кінцева мета? Кінцевою метою – і це те, над чим Дональд Трамп працює з лютого, – має бути суверенна Україна й сильна нація, на яку більше ніколи не намагатиметься напасти Росія. Це те, чого ми всі намагаємося досягти… У плані є хороші елементи, тоді як деякі мають бути справді продуманими й опрацьованими», – наголосив Рютте.

Генеральний секретар НАТО розповів, що зідзвонювався з президентом США, «як і багато хто, щоб переконатися, що переговори в Женеві розпочнуться з найкращої можливої позиції». Подробиці розмови посадовець не навів.

Повідомлення про існування плану з 28 пунктів з’явилися у засобах інформації минулого тижня. Згодом у США підтвердили існування мирної ініціативи, хоча офіційно і не підтверджували автентичність саме того документа, який було опубліковано. Кілька ЗМІ, а також члени Конгресу США, запитували про походження цього плану, стверджуючи, що в його розробці могли брати участь представники Росії. У Держдепартаменті це категорично відкинули, заявивши, що план розроблений у США і включає ідеї, висловлені як Росією, так і Україною. Зустріч у Женеві за участю США, України, ЄС та провідних країн Європи була організована для обговорення пропозицій США та досягнення консенсусу з тих питань, які викликали занепокоєння країн ЄС та України – йдеться про імовірну поступку Росії територіями, запровадження обмежень на чисельність армії України, відмову від вступу України до НАТО.

