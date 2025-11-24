Генсекретар НАТО вперше прокоментував мирний план Трампа: «є хороші елементи»

28 пунктів плану США допомогли зблизити позиції України та Сполучених Штатів, але деякі елементи цього плану потрібно «ретельно продумати». Так генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував мирний план, довкола якого зараз тривають переговори.

«Звісно, попереду ще багато роботи, але вчорашня зустріч української й американської команд була дуже успішною. А вона базувалася на цьому плані. Не буду аналізувати кожен його рядок. Та, вочевидь, як основа, він виконав учора свою мету – спонукати дві сторони до справжнього діалогу», – заявив Марк Рютте.

Генеральний секретар альянсу відмовився розкривати подробиці переговорів у Женеві – «не буде корисним із мого боку коментувати кожен пункт, доки вони це обговорюють».

«Звичайно, ці переговори ще не є завершеними. Американці та українці вестимуть їх далі. Але нам усім зрозуміло одне, – і тут я б дотримувався бачення американського президента, – яка кінцева мета? Кінцевою метою – і це те, над чим Дональд Трамп працює з лютого, – має бути суверенна Україна й сильна нація, на яку більше ніколи не намагатиметься напасти Росія. Це те, чого ми всі намагаємося досягти… У плані є хороші елементи, тоді як деякі мають бути справді продуманими й опрацьованими», – наголосив Рютте.

Генеральний секретар НАТО розповів, що зідзвонювався з президентом США, «як і багато хто, щоб переконатися, що переговори в Женеві розпочнуться з найкращої можливої позиції». Подробиці розмови посадовець не навів.

Повідомлення про існування плану з 28 пунктів з’явилися у засобах інформації минулого тижня. Згодом у США підтвердили існування мирної ініціативи, хоча офіційно і не підтверджували автентичність саме того документа, який було опубліковано. Кілька ЗМІ, а також члени Конгресу США, запитували про походження цього плану, стверджуючи, що в його розробці могли брати участь представники Росії. У Держдепартаменті це категорично відкинули, заявивши, що план розроблений у США і включає ідеї, висловлені як Росією, так і Україною. Зустріч у Женеві за участю США, України, ЄС та провідних країн Європи була організована для обговорення пропозицій США та досягнення консенсусу з тих питань, які викликали занепокоєння країн ЄС та України – йдеться про імовірну поступку Росії територіями, запровадження обмежень на чисельність армії України, відмову від вступу України до НАТО.