Умєров на чолі української делегації вже вирушив до США на переговори – Зеленський

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже вирушив на переговори щодо миру до США, зазначив президент Володимир Зеленський.

«Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні (29 листопада – ред.) була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує «максимально конструктивно» працювати з Америкою, «і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах».

Зеленський додав, він очікує на доповідь делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі, 30 листопада.

«Україна працює заради достойного миру», – наголосив президент.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Єрмак подав у відставку за день до того, як вирушити до США для переговорів щодо мирного плану – Axios

Раніше, 29 листопада, Зеленський затвердив новий склад української делегації для участі у переговорах зі Сполученими Штатами і РФ щодо «досягнення справедливого і сталого миру». Її очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Відставка Андрія Єрмака, який раніше очолював делегацію України на переговорах щодо миру, відбулася на тлі обшуку у нього. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири». Згодом він запевнив, що після відставки з посади голови ОП збирається їхати на фронт, але деталей не розкрив.

Офіційно про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має ексголова Офісу президента, не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела писали, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».



