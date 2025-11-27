Politico: союзники стурбовані, що США хочуть мирну угоду перед наданням гарантій безпеки Україні, Білий дім заперечив

Державний секретар Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США хочуть укладення мирної угоди, перш ніж погодяться на будь-які гарантії безпеки для України, пише видання Politico із посиланням на неназваних європейських дипломатів й особу, обізнану з переговорами, не уповноважених офіційно коментувати ситуацію.

За повідомленням, Рубіо під час телефонної розмови з європейськими партнерами у вівторок стверджував, що президент Дональд Трамп пізніше домовиться про довгострокові гарантії безпеки України. Рубіо назвав їх пріоритетом для адміністрації й питанням, окремим від інших пунктів обговорення, йдеться у статті.

Державний департамент США заперечив повідомлення. Речник Державного департаменту Томмі Піготт заявив, що Рубіо, як і вся адміністрація президента США Дональда Трампа, «чітко наголошували», що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди.

Читайте також: Каллас про мирні переговори: основна увага має бути зосереджена на тому, які поступки та обмеження будуть з боку РФ

У Білому домі також заявили, що будь-який остаточний мирний план міститиме гарантії безпеки. «Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки і стримування для України», – цитує Politico речницю Анну Келлі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон деря Ляєн, виступаючи в Європарламенті 26 листопада, заявила, що Євросоюз вітає мирні зусилля, очолювані президентом США, і додала, що завдяки спільній роботі делегацій у Женеві «в нас тепер є відправна точка».

Вона також наголосила, що будь-яка мирна угода має «гарантувати реальну безпеку для України і Європи».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

Читайте також: «Багато правильного враховано в цій рамці» – Зеленський про мирний план після переговорів у Женеві