Каллас про мирні переговори: основна увага має бути зосереджена на тому, які поступки та обмеження будуть з боку РФ

Верховна представниця ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що у контексті мирних переговорів основна увага має бути зосереджена на тому, які поступки та обмеження будуть з боку РФ.

За її словами, якщо світ хоче запобігти продовженню цієї війни, то насправді слід обмежити армію Росії та її військовий бюджет.

«Основна увага має бути зосереджена на цих поступках, які зробить Росія. Звичайно, ми завжди казали, що кожна країна має суверенне право вирішувати розмір своїх військових сил, і саме тому ми не повинні потрапляти в пастку, яку встановлює Росія, говорячи про обмеження української армії. Україна ніколи не нападала на Росію, і ті 19 країн, на які вони напали, також ніколи не нападали на Росію», – сказала вона під час брифінгу.

Представниця ЄС зазначила, що всі вітають прагнення Сполучених Штатів до миру.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але те, як вона закінчиться, також має значення. Ми повинні пам'ятати, що є один агресор і одна жертва», – зазначила Каллас.



26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.



