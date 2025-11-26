Пісторіус застеріг від примусу України до поступок територіями у мирних переговорах

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від примусу України до односторонніх територіальних поступок у поточних мирних переговорах. Про це він сказав під час бюджетних дебатів у Бундестазі.

За його словами, країна також повинна мати можливість захищатися в майбутньому – це вимагає сильних збройних сил та надійних гарантій безпеки, особливо з боку США.

Пісторіус наполягав на тому, що будь-що, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО чи ЄС, не повинно «обговорюватися чи вирішуватися без нашого розуміння».

«Для України не повинно бути фальшивого миру. Не повинно бути миру, що базується на капітуляції», – сказав він.

Міністр Пісторіус наполягає на тому, що будь-що, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО чи ЄС, не повинно «обговорюватися чи вирішуватися без нашого розуміння».

Німеччина, за його словами, повинна переосмислити свою роль у ЄС і НАТО, «тому що ми не знаємо, яким альянсам ми все ще можемо довіряти в майбутньому, а які триватимуть довго».

Читайте також: Каллас про мирні переговори: основна увага має бути зосереджена на тому, які поступки та обмеження будуть з боку РФ

26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Читайте також: «Багато правильного враховано в цій рамці» – Зеленський про мирний план після переговорів у Женеві

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: ISW: російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля йти на компроміс щодо мирної угоди







