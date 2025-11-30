Залужний: без гарантій безпеки для України «війна буде продовжуватися»

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний не бачить перспектив завершення російсько-української війни в найближчій перспективі. Про це він написав у статті для видання LIGA.net, а 30 листопада поширив головні тези з неї у своєму акаунті в мережі Х.

На думку Валерія Залужного, досягнення миру або хоча б довгострокового припинення війни «неможливо без дієвих гарантій безпеки».

«Такими гарантіями могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого, здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це мова не йде. А з урахуванням неготовності країн НАТО, або інших, окрім Росії України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. Отже, імовірно, війна буде продовжуватися. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах», – наголосив воєначальник у відставці.

Залужний висловив переконання, що ціллю Росії у війні є припинення існування України як незалежної держави.

«Ціллю номер один для Росії є Україна. Саме Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Характер подій з осені 2021 року, протягом 2022 року і дотепер, особливо поширення недовіри до ЗСУ, виявлені корупційні зв’язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва, не залишають сумнівів щодо цілі Росії: Україна має припинити своє існування як незалежна держава», – зазначив посол України у Великій Британії.

Валерій Залужний опублікував свої міркування на тлі переговорів української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки.

Такий діалог відбувається на флоридському курорті Галландейл. У складі американської делегації перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Очікується, що за підсумками переговорів із українською стороною спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вирушить до президента Росії Володимира Путіна. Сам Путін 27 листопада заявив, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення війни можуть стати основою для майбутньої угоди, але попередив, що остаточної версії поки що немає.