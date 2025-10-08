У Залужного відреагували на повідомлення про те, що він нібито запрошує військових у свою майбутню партію

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний ні про які вибори не думає та ні до чого не готується, поки триває війна. Про це Радіо Свобода заявила його медіарадниця Оксана Тороп, коментуючи повідомлення про те, що Залужний нібито запрошує військових у свою майбутню парламентську політсилу.



«Валерій Залужний вже неодноразово говорив: доки триває війна, ні про які вибори він не думає, ні до чого не готується. Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна», – сказала Тороп.

Медіарадниця Залужного зазначила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

«Є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування (Залужним передвиборчого) штабу в Лондоні – це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри», – додала вона.



8 жовтня французький портал Intelligence Online повідомив про те, що до кількох українських топвійськових начебто звертались від імені ексголовкома ЗСУ з пропозицією увійти до парламентського списку його політсили.

«Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського», – писало видання.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», у липні найвищу довіру в українців мали Валерій Залужний (73%), Володимир Зеленський (67%) та Кирило Буданов (56%).

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене. Близько 20% території України зараз окуповано Росією, мільйони українців є переміщеними особами, а вся країна перебуває в зоні дії російських ударів.