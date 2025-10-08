Запахло виборами, але де ж кінець війни? І якою має бути зарплата солдата?

Бюджет воюючої країни: якою має бути зарплата солдата?

Народні депутати подали до проєкту державного бюджету на 2026 рік понад 3 тисячі правок , це найбільше за роки бюджетного процесу. Президент одноосібно визначає соціальні доплати, доповів міністр фінансів.

Якою має бути зарплата військовослужбовця? І що про це думають у ЗСУ?

Базова зарплата військовослужбовцям не переглядалася уже майже три роки. Наразі вона становить 20 130 гривень.

Як має бути справедлива зарплата у військового в тилу та на передовій?

Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних Сил України та заступник голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках вважає, що потрібно відштовхуватись від заробітної плати народних депутатів.

«Нагадаю, сьогодні заробітна платня народного депутата України 30 000 гривень. Я не говорю про доплати, тощо. І я не говорю про премії, які отримують військовослужбовці. Вони їх отримують за то, щоб вони віддають життя і здоров’я», – сказав він в етері Радіо Свобода.

Залужний таки піде на вибори?

Валерій Залужний, нібито, розпочав формувати список до парламенту з прицілом на президентські вибори, пише французкий портал Intelligence online. Медіарадниця Залужного це заперечує і каже про політичні ігри.

Сам колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує ідеї проведення виборів під час війни і не створює політичних партій і штабів.

Поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі

«Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою… Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою», – написав Залужний.

«Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі», – додав він.

Про що йдеться? Хто готується до виборів? Залужного підштовхують до старту кампанії?

