Залужний заявив, що не створює партій і проти виборів під час війни

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує ідей проведення виборів під час війни і не створює політичних партій і штабів. Залужний написав про це у соцмережах, коментуючи повідомлення про те, що він нібито запрошує військових у свою майбутню парламентську політсилу.

«Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою… Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою», – наголосив Залужний.

«Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі», – додав він.

Поширення повідомлень про підготовку до виборів Залужний пов’язав із діями Росії.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти і медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда», – написав він.

Раніше про те, що Залужний ні про які вибори не думає і ні до чого не готується, поки триває війна, Радіо Свобода заявила його медіарадниця Оксана Тороп.

«Є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування (Залужним передвиборчого) штабу в Лондоні – це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри», – заявила вона.



8 жовтня французький портал Intelligence Online повідомив про те, що до кількох українських топвійськових начебто зверталися від імені ексголовкома ЗСУ з пропозицією увійти до парламентського списку його політсили.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», згідно з проведеним у серпні опитуванням, рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 74%, президентові Володимиру Зеленському довіряють 68%, очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову – 59%.

Водночас у разі проведення в Україні президентських виборів найбільше опитаних – 35% – готові проголосувати за Зеленського, 25% – за Залужного, свідчить опитування.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене. Близько 20% території України зараз окуповано Росією, мільйони українців є переміщеними особами, а вся країна перебуває в зоні дії російських ударів.