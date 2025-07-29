У РФ заявили про нібито таємну зустріч Залужного, Буданова та Єрмака в Альпах. ГУР каже, що це ІПСО проти України

Головне управління розвідки Міноборони попереджає, що спецслужби РФ проводять чергову інформаційну операцію проти України.

За даними ГУР, російські пропагандисти масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів – колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, очільника ГУР Кирила Буданова, голови Офісу президента Андрія Єрмака – з представниками США та Великої Британії.

«Склепана на коліні Серґєя Наришкіна та брендована СЗР Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Як зауважує українська розвідка, окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України – зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО.



У Росії медіа з посиланням на СЗР РФ писали, що нібито представники США та Британії нещодавно організували зустріч в Альпах за участі Єрмака, Буданова та Залужного, нібито Вашингтон і Лондон на таємній зустрічі вирішили висунути Залужного на пост президента України.