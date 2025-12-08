Доступність посилання

Зеленський: не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у завершенні війни Росії проти України, оскільки йому невигідна слабка та переможена Росія
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китаю було невигідне закінчення війни РФ проти України.

«Ми поважаємо єдність, територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас. І безумовно, Китай міг би зробити для цього все (завершення війни – ред.). Безумовно, Китай – міцна країна, міцна економіка. Найголовніше в нашому випадку - це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але при всій повазі до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні, чесно сказати. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни», – заявив він журналістам.

«Сьогодні Китаю невигідна слабка і переможена Росія. Через це страждає український народ, тому що якщо Китаю невигідно зупинити Росію, це значить, що іде продовження війни», – додав Зеленський.

Китай регулярно закликає до мирних переговорів та поваги до територіальної цілісності всіх країн, але ніколи не засуджував Росію за її повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Західні уряди звинувачують Пекін у наданні Росії економічної підтримки для її військових зусиль, зокрема, постачання Москві компонентів для її оборонної промисловості.


