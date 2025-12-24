Китай може допомагати РФ космічними розвідувальними даними – Зеленський

Українська розвідка фіксує збільшення зв’язків Росії з суб’єктами в Китаї, які можуть надавати космічні розвідувальні дані, та бачить зв’язок цих даних із ударами по об’єктах енергетики. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 24 грудня за підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

«На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влученнями по відповідних об’єктах енергетики», – зазначив український лідер.

У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Китай постачає зброю російській армії для війни проти України. Він також додав, що представники Китаю, за оцінками української влади, можуть виробляти певну зброю на території Росії.

Попри міцні зв’язки між Росією та Китаєм, які Москва характеризує як стратегічне партнерство, Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій зі сторін конфлікту та заявляв, що непричетний до війни проти України. Китай офіційно має нейтральну позицію у війні, закликаючи завершити її шляхом переговорів, а також визнаючи територіальну цілісність України. При цьому Пекін не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії.