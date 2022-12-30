Британська розвідка прокоментувала «відтік» генералів РФ на фоні ймовірного призначення Нікіфорова

В разі призначення Євгенія Нікіфорова командувачем Західного військового округу російських збройних сил він стане щонайменше четвертим командувачем на цій посаді з 24 лютого. Про це заявила розвідка Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони країни.

Таким чином відомство прокоментувало повідомлення про ймовірне призначення генерал-лейтенанта Нікіфорова, якого пов’язують із «групою Вагнера». Нікіфоров може замінити генерал-полковника Сергія Кузовлєва, призначеного лише три місяці тому.

«Постійний відтік старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни Міністерством оборони Росії», – припускають у розвідці.

Відомство вказує на те, що, Нікіфоров, який був начальником штабу Східного військового округу Росії на початку вторгнення, мав бути тісно залучений у планування «катастрофічної спроби» ЗВО захопити Київ, просуваючись із півночі через Чорнобильську зону.

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«Зараз ЗВО майже напевно має завдання утримувати правий фланг Росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка сторона, ймовірно, може спробувати наступати в цьому секторі, Никифоров бере на себе важливу оперативну роль у конфлікті», – додає Міноборони.

26 грудня ввечері ГУР повідомило, що в Росії призначили нового командувача Західного військового округу. Євген Нікіфоров прийшов на зміну генерал-полковнику Сергію Кузовльову, який, за даними української розвідки, встиг побути на цій посаді близько місяця.