Поранених військових РФ відправляють назад на війну в Україну без дозволу лікарської комісії – ЗМІ

У Росії поранених військовослужбовців повертають до зони бойових дій без рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). Як повідомляє російське видання «Агентство», член президентської Ради з прав людини, голова організації «Справедлива допомога Лікаря Лізи» Ольга Демичова повідомила, що лікарі двох клінік з Москви і окупованого Донецька попросили її з’ясувати, чому поранених військовослужбовців замість реабілітації і долікування відправляють на фронт.

Відповідальний секретар Спілки комітетів солдатських матерів Валентина Мельникова стверджує, що це не поодинокі випадки. У тому числі йдеться про двох військових, які лікувалися два місяці після тяжких поранень. Командири заявили їм, що відправлять їх не на військово-лікарську комісію, а назад на війну. За її словами, такі ж випадки були з кількома іншими військовими, які мали осколкові поранення кінцівок. Крім них, на війну в Україну повернули військових, які лікувалися від виразки шлунка або перенесли до участі у війні інфаркти та інсульти.

Мельникова припускає, що у російських військових може бути документ, яким вони керуються під час відправлення поранених на фронт. У ньому, як стверджує вона, є фраза: «Медичний огляд громадян, покликаних на військову службу по мобілізації, проводиться за графою III розкладу хвороб». «А це графа «офіцерська», там усі до служби придатні», – сказала вона. «Агентству» незалежно підтвердити існування цього документа не вдалося.

Член міжнародної правозахисної групи «Агора» адвокат Никифор Іванов заявив, що військові травми та їх лікування – це достатні підстави для проведення ВЛК. Якщо травмованих військовослужбовців відправляють у зону бойових дій – це, за його словами, порушення їхніх прав. Небажання військових відправляти поранених на огляд може свідчити про те, що влада хоче заощадити на виплатах військовослужбовцям, вважає Іванов. За законом, військовослужбовці з травмою можуть претендувати на кілька виплат, включаючи одноразову, щомісячну та страхову.

Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, пораненим в Україні російським військовим мають виплачувати страхове забезпечення та одноразову допомогу. Сума одноразової допомоги у разі непридатності до служби становить 2,9 млн рублів, додаткова допомога – 3 млн рублів. У разі отримання інвалідності передбачено щомісячну компенсацію.