Росія: випускникам Московського авіаційного інституту дипломи видають лише разом із повісткою

Від випускників Московського авіаційного інституту (МАІ) вимагають підписати повістку до військкомату для отримання диплому. Про це дізналося видання «Верстка».

За словами випускників МАІ, які закінчили спеціалітет, дипломи вручають у присутності військового комісара і без повістки їх видавати відмовляються. До військкомату необхідно зʼявитися «для уточнення документів військового обліку», йдеться у порядку денному. Випускник, який відвідав військкомат, розповів, що там його намагалися завербувати на контрактну службу. Він відмовився.

Минулого тижня військовий комісар Пензенської області заявив, що студенти місцевого державного університету отримуватимуть повістки одночасно з дипломами про закінчення вишу. Того ж дня ректор це спростував, сказавши, що «такі повідомлення мають на меті дестабілізувати наших студентів».

Зараз жителі щонайменше 43 російських регіонів отримують повістки, у тому числі на військові збори. Збори можуть проводитись лише за указом президента, зазначає адвокат Павло Чиков. Наразі такий указ не опублікований.

З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії, до регіонів уже надійшли відповідні плани, повідомило видання Ura.ru з посиланням на джерела в уральських регіонах. Планується призвати 400 тисяч осіб, стверджує видання.

«Верстка» з посиланням на свої джерела також повідомила, що російські військкомати розпочинають новий набір добровольців на війну в Україні. За словами співрозмовника видання в правоохоронних органах Воронезької області, військові «розраховують заповнити втрати» в лавах артилеристів та операторів бронемашин – ці спеціальності джерело назвало «дефіцитними».

При цьому він не виключив, що «зневірені люди, маргінали, яким нема чого втрачати» в результаті вирушать на фронт. Також він наголосив, що у військкоматах можна відмовитися від поїздки на війну «без санкцій».

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років, а в березні до Держдуми був внесений законопроєкт про підвищення граничного віку служби за призовом з 27 до 30 років.

Чиновники регулярно заперечують чутки про другу хвилю мобілізації на війну в Україні.