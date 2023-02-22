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У Росії передали до суду справу проти популярного письменника, який засудив війну

Письменник Дмитро Глуховський

Генеральна прокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі проти письменника Дмитра Глуховського та передала її до Басманного суду Москви. Глуховського звинувачують у публічному поширенні «фейків» про російську армію.

За версією слідства, у період з березня до травня 2022 року Глуховський, перебуваючи за межами Росії, «розмістив у соціальних мережах текстові записи та відеоролики, які містять свідомо неправдиву інформацію про дії російських військовослужбовців» в Україні.

Дмитро Глуховський – сучасний російський письменник, автор серії романів «Метро» та екранізованого в 2019 році роману «Текст». До фільму «Текст» він сам написав сценарій, за який отримав кінопремію «Ніка».

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Глуховський виступив із різкою критикою дій російського лідера Володимира Путіна. У соцмережах письменник писав про вбивства українських мирних жителів та втрати російської армії. Після цього Глуховського визнали «іноземним агентом», порушили проти нього кримінальну справу та оголосили в міжнародний розшук, оскільки він живе не в Росії. Російський суд заочно заарештував письменника.

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