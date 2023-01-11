«Нікчемне рішення»: Київ прокоментував заяву лідера боснійських сербів про посла Кирилича як «небажану особу»

У Міністерстві закордонних справ України назвали нікчемним і «так званим» рішення лідера боснійських сербів Мілорада Додіка оголосити посла України у Хорватії і за сумісництвом – у Боснії і Герцеговині – Василя Кирилича «небажаною особою» у Республіці Сербській.

«Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербскій». Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ. Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля», – зазначив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, «дехто за кордоном» намагається представити заяву Додіка, «як щось, що нібито несе якісь наслідки».

Днями лідер боснійських сербів Мілорад Додік нагородив президента Росії Володимира Путіна орденом.

«Терористи нагороджують терористів. Слуги нагороджують своїх господарів. І одним, і іншим керує страх. З часом цей страх з’їдає і терориста, і слугу», – прокоментував рішення український посол Василь Кирилич у твітері.

Після цього Додік заявив, що українського посла оголошено «небажаною особою» в Республіці Сербській.

Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Влітку Мілорад Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон відкласти свої плани про «вихід».

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.

Боснійська війна почалася в 1992 році, коли боснійські серби за допомогою югославської армії, очолюваної сербами, намагалися створити етнічно чисті території з метою приєднання до сусідньої Сербії. Понад 100 тисяч людей загинули, а мільйони залишилися без даху над головою.