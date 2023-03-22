Угода між Косовом і Сербією є «важливою віхою», але Євросоюз мав абмітніший план – Лайчак

Спеціальний представник Європейського Союзу з питань діалогу між Сербією та Косовом Мірослав Лайчак вважає, що угода, досягнута на вихідних між Александаром Вучичем і Альбіном Курті, є поворотним моментом у процесі нормалізації відносин. Про це він заявив у спільному інтерв’ю Радіо Свобода та сербському Euronews.

Він додав, що тепер обидві сторони повинні виконувати всі статті угоди на шляху до нормалізації відносин.

Лайчак назвав угоду «важливою віхою», але визнав, що ЄС мав більш амбітний план, який включав підписання угоди та проєкту додатку з чіткими часовими рамками та завданнями.

«Тут ні для кого не секрет, що ми, як посередники, спочатку підготували більш детальний імплементаційний додаток із послідовністю кроків і чіткими термінами», – сказав дипломат.

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Але лідерам не вдалося домовитися щодо кожного пункту, і Вучич відмовився підписувати документ, посилаючись на конституційні обмеження, сказав він.

«Після кількох годин переговорів сторонам вдалося домовитися по 12 з 18 пунктів, але подолати розбіжності по решті шести не вдалося. Ми намагалися багатьма способами подолати ці розбіжності, але було зрозуміло, що нам це не вдасться. І тому ми представили новий додаток, який був більш загальним», – пояснив Лайчак.

Зрештою, вони домовилися, що документ буде оформлено через заяву Борреля. Це означає, що він є обов’язковим, офіційним і формальним, запевнив Лайчак.

Представник Євросоюз повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч головних переговірників Сербії та Косово, щоб розпочати роботу над виконанням угоди.

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Лайчак також пояснив, що Спільний наглядовий комітет є платформою, на якій будуть здійснюватися моніторинг та оцінка питань, пов’язаних із впровадженням угоди, і він буде створений за домовленістю протягом 30 днів. Наразі рано обговорювати склад комітету, але до нього увійдуть представники Косово, Сербії та ЄС.

За його словами, посередники звітуватимуть про прогрес перед державами-членами ЄС раз на місяць і продовжуватимуть дуже тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами.

Лайчак висловив оптимізм щодо майбутнього, зазначивши, що протягом останніх кількох місяців переговори були зосереджені на позитивному порядку денному. Але він також наголосив, що жодна сторона не повинна вживати жодних односторонніх дій, які можуть дестабілізувати атмосферу та процес нормалізації.

Глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель 18 березня повідомив, що Сербія та Косово досягли домовленості щодо втілення підтриманої ЄС угоди для нормалізації відносин.