ЄС закликав Косово до деескалації після сутичок на півночі. Поліція заявила, що ситуація спокійна

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель 30 травня закликав косовську владу та протестувальників етнічних сербів «негайно знизити» напруженість на півночі Косова після дня сутичок, внаслідок яких зазнали поранень військові місії KFOR і протестувальники.

«Ми очікуємо, що сторони будуть діяти відповідально і негайно знайдуть політичне рішення через діалог», – заявив він.

Косовська поліція тим часом повідомила, що вранці 30 травня ситуація в містах Звечан, Лепосавич і Зубін-Поток, де проживають етнічні серби, спокійна. Втім, місцеві серби попередили, що протести продовжаться.

«Ми не зафіксували жодних інцидентів. Поліція виконує свої обов’язки відповідно до своїх зобов’язань», – сказав Радіо Свобода представник косовської поліції Ветон Ельшані.

Представники кількох країн повідомили про поранення своїх військових, які служать у складі KFOR, в ході сутичок. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що 11 італійських солдатів постраждали, з них троє – серйозно.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький повідомив, що понад 20 угорських військових отримали поранення.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті 29 травня закликав до спокою та запропонував Приштині та Белграду повернутися до своїх зобов’язань за усною угодою тримісячної давності про рух «шляхом до нормалізації» відносин.

Посол США в Косово Джеффрі Ховеньє після зустрічі 29 травня з президенткою Косова Вйосою Османі заявив про «спільне занепокоєння перспективою насильства та необхідність деескалації».

Етнічні серби складають близько 5 відсотків від 1,8 мільйона жителів Косова, але є домінуючою більшістю в чотирьох північних областях.

Етнічні серби у північній частині Косова напередодні зіткнулися з військами миротворчих сил KFOR під керівництвом НАТО, коли намагалися захопити офіси одного з муніципалітетів.

Це сталося після того, як вибори мерів у трьох переважно сербських регіонах на тлі бойкоту сербської більшості виграли етнічні албанці.