Макрон та Шольц закликали провести нові вибори у Косові

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі глав європейських країн у Кишиневі закликали уряд Косова терміново провести нові муніципальні вибори. Про це повідомляє видання Guardian.

Попередні вибори бойкотували етнічні серби, які живуть у цій частково визнаній державі. Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що він не проти цієї пропозиції.

Пропозиція стосується перевиборів у північній частині Косова, де етнічні серби становлять більшість населення. Після муніципальних виборів, що відбулися в квітні, там відбуваються масові протести. Місцеві жителі намагаються блокувати прохід нещодавно обраних посадовців до муніципальних будівель. За інформацією агентства Associated Press, під час заворушень протестувальники підпалили кілька автомобілів. Поліція застосовувала сльозогінний газ.

Президент Сербії Александар Вучич у заяві, переданій в ефірі державного телеканалу РТС, зазначив, що перевів армію «в стан підвищеної готовності» і розпорядився терміново перекинути сербські війська до кордону з Косовом.

За інформацією видання Politico, премʼєр-міністр Косова Альбін Курті закликав Белград докласти всіх зусиль, щоб не допустити ескалації конфлікту та гарантувати безпеку майбутніх виборів. Відповідальність за заворушення Курті покладає на Сербію.

Президент Сербії, зі свого боку, 29 травня звернувся до нації та поклав відповідальність за заворушення особисто на Курті та НАТО, яке, на думку Вучича, маніпулює урядом Косова.