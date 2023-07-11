Корупція та ймовірна допомога Росії. США ввели санкції проти голови агентства безпеки Сербії

Сполучені Штати 11 липня застосували санкції щодо директора служби безпеки Сербії Александара Вуліна за нібито використання свого становища для сприяння російським і злочинним планам, включаючи торгівлю зброєю та наркотиками.



Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, санкції були запроваджені післямісяців протестів проти насильства в Белграді, які вимагали відставки Вуліна. Протести почалися в травні після двох масових розстрілів, у результаті яких загинули 18 людей, у тому числі дев’ять учнів початкових класів, і звинуватили Вуліна, колишнього міністра оборони Сербії, зокрема в тому, що він не притягнув злочинні групи до відповідальності.



Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у своєму повідомленні про санкції не згадало про протести чи внутрішні суперечки щодо Вуліна. Однак OFAC зайняв чітку позицію проти корупції та ймовірних дій Вуліна, які, за даними Міністерства фінансів США, допомогли Росії.

«Міністерство фінансів без вагань націлиться на діячів, які зловживають своїм становищем для отримання особистої вигоди, підриваючи при цьому ефективне та демократичне управління на Західних Балканах», – сказав Брайан Нельсон, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки. – «Сьогоднішнє рішення притягує Олександра Вуліна до відповідальності за його корупційні та дестабілізуючі дії, які також сприяли зловмисній діяльності Росії в регіоні».



У заяві Вуліна звинувачують у зловживанні службовим становищем і стверджують, що він причетний до транснаціональної організованої злочинності та незаконних операцій з наркотиками. У заяві конкретно вказується на співпрацю Вуліна з сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, якого США назвали «одним із найбільших торговців зброєю та боєприпасами на Балканах».



У ньому також йдеться, що Вулін використовував своє службове становище, щоб підтримати Росію та сприяти «зловмисній діяльності, яка погіршує безпеку та стабільність» регіону.



Учасники протестів проти насильства в Белграді також закликали до відставки президента Сербії Александара Вучича та міністра внутрішніх справ Братислава Гашича. Раніше Вучич відкидав звільнення Гашича, але не коментував ймовірну відставку Вуліна.