У Сербії відбувся мітинг проти насильства – після масових убивств у країні

У Белграді відбувся багатотисячний мітинг проти насильства – вже третій після масових розстрілів у Сербії на початку травня. Влада відмовляється від відповідальності і твердить, що за протестами стоять іноземні спецслужби.

Протестувальники висловили невдоволення діями влади після двох розстрілів, внаслідок яких загинули 18 осіб, зокрема діти. Демонстранти закликали сербського президента Александара Вучича піти у відставку. Також вони вимагали звільнення двох міністрів та відкликання ліцензій у двох телевізійних мереж, які, на думку мітингувальників, пропагують насильство та схвально відгукуються про кримінальних осіб.

«Ми тут, тому що хочемо Сербію без насильства. Ми не можемо дозволити їм грати з життям наших дітей», – сказала учасниця мітингу. Протестувальники пройшли столицею, зупинивши рух транспорту. Журналісти зазначили, що це був наймасовіший із мітингів проти насильства.

У відповідь на протест громадян президент Вучич заявив, що мітинги організовані «із Заходу» і звинуватив опозицію в спробі захопити владу. Премʼєр-міністр Сербії Ана Брнабіч сказала, що влада не несе відповідальності за перестрілки, і назвала опозиційних депутатів «ядром насильства».

Наступного тижня у Белграді планується мітинг на підтримку Вучича. За словами сербського президента, він готовий відправити у відставку уряд та призначити позачергові вибори на вересень.