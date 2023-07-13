«Попередні привілеї нівелюються»: Шершень про повернення чеченських підрозділів РФ на фронт

Загони російської армії «Ахмат» і «Восток», сформовані в Чечні, були помічені на деяких ділянках фронту – про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

«Так, на деяких ділянках помічені загони швидкого реагування «Ахмат», «Восток». Вони повернулись, беруть участь у бойових діях. Так само, як і загони «Шторм Z». Але у російській регулярній армії відбулась певна уніфікація, коли попередні привілеї нівелюються приватних чи напів приватних воєнізованих структур. Побачимо, що з того вийде», – сказав він.

Читайте також: Бердянськ та Маріуполь більше не вважаються «тилами російських військ» – Шершень

Водночас Шершень додав, що для українських військових «усі окупанти однакові»:

«І маємо всіх знищити. Нам впевненості і оптимізму вистачає, оскільки російські окупаційні війська несуть колосальні втрати. Ми діємо так, як вважаємо за потрібне, бо цілком і повністю зараз ініціатива на нашій стороні».

Днями командир батальйону «Свобода» у складі 4-тої бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик заявив Радіо Свобода, що бійців з підрозділу «Ахмат» українські військові поки не бачили біля Бахмута. Так він прокоментував заяви глави російського регіону Чечня Рамзана Кадирова про передислокацію бійців спецназу «Ахмат» на околиці Бахмута, зокрема, в Кліщіївку.