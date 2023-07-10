Бійців з підрозділу «Ахмат» українські військові поки не бачили біля Бахмута –командир батальйону «Свобода»

Бійців з підрозділу «Ахмат» українські військові поки не бачили біля Бахмута. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив командир батальйону «Свобода» у складі 4-тої бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик, коментуючи заяви глави російського регіону Чечня Рамзана Кадирова про передислокацію бійців спецназу «Ахмат» на околиці Бахмута, зокрема в Кліщіївку.



Водночас на запитання, чи змінить їхня поява на Бахмутському напрямку хід боїв, командир батальйону Свобода Петро Кузик відповів, що вони не є серйозним бойовим підрозділом і не вміють взаємодіяти на полі бою.



«Вони не є чимось серйозним, оскільки це, по суті, добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно справляється у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів. Можливо, це новосформовані підрозділи, проте, як показує практика, вони не вміють працювати разом комплексно з артилерією, з серйозним системним підходом», – розповів Кузик в ефірі програми «Свобода.Ранок»

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За його словами, чеченських бійців Сили оборони України раніше зустрічали в Бахмуті ще взимку. Також їх раніше намагалися задіяти в боях в Рубіжному та Сєвєродонецьку в Луганській області, а також поблизу Горлівки в Донецькій області.



«Щодо тих, кого ми зустрічали, це була яскрава картинка, яка у справжньому бою нічим не здивувала, а навпаки розчарувала. Були випадки, коли ми менш підготовлену піхоту, новобранців, ставили на дальні фланги, а по напрямку удару ставили більш досвідчених. Так якимись обхідними шляхами ці підрозділи «Ахмат» виходили на цих новобранців, то ці новобранці у бою розбирали їх на запчастини. Я сам був здивований», – додає Кузик.

Напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про перекидання бійців підрозділу спецназу «Ахмат» на Бахмутський напрямок. У своєму телеграм-каналі він опублікував відео, на якому чоловік на ім’я Апти Алаудінов каже, що перебуває нібито в районі Кліщіївки – на південь від Бахмута.

Оперативно в умовах війни ми не можемо верифікувати, де було зняте це відео. На початку червня аналітики американського інституту вивчення війни ISW повідомляли, що влада Росії, ймовірно, намагається збільшити кількість чеченських підрозділів Кадирова на лінії фронту на Донбасі, щоб компенсувати відхід сил ПВК «Вагнер» та спробувати активізувати наступальні операції.