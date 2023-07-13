Розвідка Британії повідомила про застосування РФ VBIED, цю тактику, ймовірно, ініціюють чеченські підрозділи

Більшість випадків застосування Росією VBIED було зареєстровано в районі Мар’їнки, ймовірно, чеченські війська ініціюють цю тактику, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«У червні 2023 року було кілька повідомлень про використання російськими військами застарілої бронетехніки, начиненої декількома тоннами вибухівки, як VBIED (саморобний вибуховий пристрій, встановлений в транспортному засобі). Швидше за все, екіпаж покидав транспортний засіб після того, як налаштував його на курс», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, більшість випадків застосування VBIED були біля Мар’їнки – це почалося через кілька днів після того, як чеченські підрозділи зміцнили цей район: існує реальна можливість того, що чеченські бійці ініціюють цю тактику.



Військові Британії зауважують, що чеченські бійці володіють навичками використання саморобних вибухових пристроїв, починаючи з чеченських воєн 1990-х років. Також повідомлялося, що чеченці, які воюють за Україну, виготовляли подібні VBIED у січні 2023 року.



«Більшість російських VBIED майже напевно здетонували, перш ніж вони досягли своєї цілі завдяки поєднанню протитанкових мін і прямого вогню, що ставить під сумнів життєздатність засобів. Ці VBIED спричиняють надзвичайно сильні вибухи, які все ще можуть мати психологічний вплив на сили, що обороняються», – додають в Міноборони Британії.

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Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту з початку вторгнення, і бої серед руїн тривали майже щодня. Українські військові заявляли, що чеченські підрозділи перебувають у різних точках на лінії фронту в Донецькій області.