Розвідка Британії: 104-а дивізія РФ, найімовірніше, зазнала надзвичайно великих втрат на Херсонщині

На початку грудня нова 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту на Херсонщині, повідомляє Міноборони Британії з посиланням дані своєї розвідки.
У британському відомстві уточнюють, що операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.
«104-та дивізія була погано підтримана авіацією та артилерією, в той час як багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими», – йдеться у повідомленні.
Після цього російські «військові блогери» закликали командувача групи військ «Дніпро» генерал-полковника Михайла Теплінського піти у відставку. У розвідці Британії вважають, що це удар «по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні».
Наприкінці листопада британська розвідка повідомляла, що Росія, ймовірно, вперше почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію на окупованій частині Херсонської області. У розвідці вважають, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважають їх «дуже проблемними».
Читайте також: ISW: брак злагодженого командування на лівобережжі Херсонщини «підриває бойовий дух» військ РФ
У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.
Форум