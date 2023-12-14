Розвідка Британії: 104-а дивізія РФ, найімовірніше, зазнала надзвичайно великих втрат на Херсонщині

На початку грудня нова 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту на Херсонщині, повідомляє Міноборони Британії з посиланням дані своєї розвідки.

У британському відомстві уточнюють, що операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.

«104-та дивізія була погано підтримана авіацією та артилерією, в той час як багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими», – йдеться у повідомленні.



Після цього російські «військові блогери» закликали командувача групи військ «Дніпро» генерал-полковника Михайла Теплінського піти у відставку. У розвідці Британії вважають, що це удар «по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні».

Наприкінці листопада британська розвідка повідомляла, що Росія, ймовірно, вперше почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію на окупованій частині Херсонської області. У розвідці вважають, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважають їх «дуже проблемними».

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У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.